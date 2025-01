Katy Perry debutta in Drag Race, il video

Katy Perry ha fatto il suo debutto in RuPaul’s Drag Race, entrando nella werkroom delle queens con una battuta: “Ho finito il mio nastro adesivo, qualcuno ne ha un po’ che posso prendere in prestito?”. Una volta all’interno, ha riconosciuto Joella, una concorrente, esprimendo il suo orgoglio per il suo percorso: “È come se ti avessi creata io! Ricordo quando hai iniziato a fare drag, non posso crederci, sei nella stagione 17!”.

La cantante ha offerto un importante consiglio a tutte le queens: “Non abbiate paura a togliere la maschera e a mostrare la persona reale che c’è dentro. Questo è lo yin e lo yang, è maschile, è femminile, è tutto ciò che sta in mezzo. Dateci realtà e dateci fantasia. È tutto nel pacchetto completo”. Questo incoraggiamento mira a spronare le concorrenti a rivelare la loro autenticità e la loro creatività.

Katy Perry non è l’unica celebrità a partecipare allo show; molte altre star internazionali hanno fatto la loro apparizione in passato, tra cui Nicki Minaj, Lady Gaga, Miley Cyrus, Ariana Grande, Demi Lovato e Mel B, solo per citarne alcune. L’interazione tra le celebrità e le queens ha sempre portato momenti memorabili e ispiratori nel programma, contribuendo a creare un’atmosfera di celebrazione e comunità.

L’episodio in cui Katy Perry è stata ospite ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e i concorrenti, come dimostrato dai post sui social media. La presenza della cantante ha aggiunto un tocco di glamour e supporto alle queens, che già affrontano sfide significative nel corso della competizione. Le sue parole di incoraggiamento e il riconoscimento del talento di Joella hanno sottolineato l’importanza di sostenere la comunità drag e di celebrare la diversità nelle espressioni artistiche.

In conclusione, il debutto di Katy Perry in RuPaul’s Drag Race segna un altro capitolo di celebrity engagement nel contesto di uno show che promuove l’accettazione e la creatività. La sua partecipazione ha offerto visibilità e un messaggio positivo, ispirando le concorrenti ad abbracciare la loro vera essenza e a brillare nel mondo del drag.