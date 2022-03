In questi anni Madonna, Lady Gaga e Katy Perry più volte si sono espresse contro politici che con le loro decisioni hanno scatenato guerre, morti e discriminazione. La regina del pop ha condannato l’invasione dell’Ucraina ed è anche stata seguita su Instagram dal presidente ucraino Zelensky e ieri sera la popstar di Roar ha seguito le orme della Ciccone.

Durante il suo show Play a Las Vegas, Katy Perry ha cantato ‘Not the End of the World‘ e prima della fine della performance ha urlato: “F**k Putin!”

‘’F*ck Putin!’’ Katy Perry during her #ᑭᒪᗩY Vegas Residency yesterday night. pic.twitter.com/McgJnWkKnr — KATY PERRY NEWS (@katyperryinfos_) March 3, 2022

