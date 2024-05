Katy Perry conferma il suo ritorno: quando ascolteremo il nuovo singolo

Lo scorso aprile durante un evento Katy Perry ha rivelato che presto sarebbe tornata con un pezzo fortissimo, scritto con l’aiuto di LuKala: “La devo ringraziare tanto perché mi ha aiutato nella scrittura di una delle mie canzoni più forti, una che ancora non è uscita e non avete sentito. Posso dire che molto presto potrete ascoltarla, per il momento non posso dire altro“.

Ieri la popstar di California Gurls su Tik Tok ha svelato quando possiamo aspettarci il suo comeback: “Ragazzi non dovete preoccuparvi. Quest’estate vedrete che vi darò quello per cui avete aspettato tanto“. La Perry in piena modalità…



La nostra amata campionessa di lancio della pizza ha anche cambiato la sua immagine profilo su tutti i suoi profili social, sinonimo di un ritorno davvero vicino. Il nuovo singolo potrebbe uscire davvero già a giugno. Non ci resta che pregare che Katy ci regali un bel pezzo pop degno del suo nome, poi starà a noi non farla floppare.

Katy Perry teases new music dropping this summer in recent TikTok comment: “this summer l’m gonna 🎶POP OFF🎶” pic.twitter.com/siYpkMZRo0 — Pop Crave (@PopCrave) May 23, 2024

Katy Perry sui suoi nuovi progetti: dal singolo e l’album al tour mondiale.

Non solo un nuovo singolo, la Perry nei prossimi mesi rilascerà un album e poi partirà in tour. Qualche mese fa, mentre si preparava a chiudere il suo show di Las Vegas, Play, la popstar ha raccontato i suoi piani: “Ho messo molto di me nello show che ho portato a Las Vegas e sono soddisfatta. Forse è il mio spettacolo più bello, certamente è quello che preferisco. Presto poi ci sarà della nuova musica, un singolo e tanto altro. Dopo il pezzo pubblicherò un disco e successivamente girerò il mondo con un tour e questo è bellissimo, non vedo l’ora. Come mi divido tra il palco e la vita privata? Fuori dalle scene sono tranquilla, diciamo che risparmio le energie per quando si accendono le luci. In quel momento mi scateno e do tutta me stessa“.