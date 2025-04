Katy Perry canta nello spazio: “Ecco perché non ho scelto una mia canzone”

Il viaggio di Katy Perry nello spazio è stato breve e senza inconvenienti, durando solo pochi secondi al di sopra della linea di Karman, il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Durante questo breve momento, la cantante ha intonato alcune note, ottenendo così un Guinness World Record. Una volta tornata sulla Terra, Katy ha spiegato di aver cantato “What A Wonderful World” di Louis Armstrong, preferendo questo brano piuttosto che le sue canzoni più famose come “Roar” o “Firework”. Secondo Gayle King, che era presente, Katy ha voluto dedicarsi a un messaggio più ampio, sottolineando l’importanza di riflettere sul mondo, piuttosto che su se stessa.

Katy ha rivelato che la sua scelta per Armstrong era dovuta alla sua connessione personale con la canzone, avendo già realizzato una cover in passato. Ha affermato: “È un’energia condivisa, un modo per dare spazio alle donne del futuro”, enfatizzando la necessità di apprezzare la Terra.

Anticipando l’evento, Katy aveva espresso il suo sogno di andare nello spazio per anni e si è detta onorata di far parte di un equipaggio tutto al femminile, “Taking Up Space”, che ha effettuato il primo volo spaziale interamente composto da donne. Questo momento è stato descritto come una realizzazione di un sogno e un passo significativo per la rappresentanza femminile nello spazio. Il viaggio e l’esibizione hanno suscitato grande entusiasmo e immagine tra i fan e i media.