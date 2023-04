Katy Perry annuncia nuova musica con delle parole che fanno ben sperare

Da un anno e mezzo Katy Perry è impegnata a Las Vegas con la sua residency ‘Play’ e lo sarà per tutto il 2023. Questo però non significa che la popstar non stia lavorando anche ad altro. Lo scorso settembre infatti la cantante di Dark Horse al Drew Barrymore Show ha rivelato che presto sarebbe tornata in studio di registrazione per creare un nuovo disco.

“Vuoi sapere i miei piani per il futuro? Probabilmente presto andrò a registrare un altro album, lo scriverò e dopo questo farò un giro del mondo, e penso che sarà fantastico. Sì credo che mi dedicherò alla musica nel prossimo futuro. Adesso sto continuando con i miei show a La Vegas. Come sono dietro le quinte? Direi carina ed educata. Però non parlo molto, diciamo che osservo e risparmio davvero le mie energie per quando devo andare sul palco. Perché quando si apre il sipario vado in scena per ore e devo essere carica”.

Katy Perry pronta a darci quello che vogliamo e meritiamo.

A quanto pare Katy Perry è entrata in modalità…

Ieri ai microfoni di Extra Tv la Perry ha dichiarato che presto i suoi fan avranno quello che meritano, quindi molto probabilmente un nuovo singolo. E preghiamo la Ciccone che sia un pezzo degno del nome di Katy.

“Sono la prima artista con 7 video che hanno raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni ciascuno su Vevo? Oddio che bello, non ho mai messo limiti ai miei sogni e molti sono accaduti. Sono così grana a tutti i miei fan che mi hanno sempre sostenuta, hanno combattuto per me e al mio fianco e sono stati qui per tutto il mio viaggio. Loro avranno ciò che meritano presto, darò loro ciò che meritano. Nuova musica? Avranno quello che meritano e vogliono”.

Quel ‘quello che meritano e vogliono‘ lascia ben sperare.