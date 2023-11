Katy Perry annuncia il nuovo album e un tour: “Girerò il mondo”

Sono passati più di tre anni dall’uscita dell’ultimo disco di Katy Perry (che in termini di vendite è stato un vero flop) e finalmente la popstar americana è pronta a fare il suo atteso comeback. Durante lo show di Halloween a Las Vegas la cantante ha portato sul palco un ballerino travestito da ‘nuovo disco’ KP6, come a suggerire l’imminente pubblicazione del progetto.

katy perry being scared over her “New Album” cosplay meaning she’s aware that she shouldn’t make the same mistakes like she did on her fourth album era pic.twitter.com/iZSWQOerjE — ravi (@katySBXLIXperry) November 1, 2023

Katy Perry sul suo nuovo album.

Ieri sera durante i meet & greet della residency Play la star ha parlato del nuovo album con i fan. L’artista ha confessato che presto pubblicherà il disco, ma ha anche detto ai suoi ammiratori di non chiamarlo KP6: “KP Six? No, sostituite la i con la e!“. Katy Perry ha poi aggiunto che nell’autunno del prossimo anno girerà il mondo con un nuovo tour.

Quando potrebbe uscire il nuovo singolo di Katy? Presto, visto che la sua residency Play è finita con lo spettacolo del 4 novembre e adesso la Perry è libera.

Katy Perry’s mother confirmed that she will go on tour in the fall of 2024. pic.twitter.com/GeK4JMiLHU — Katy Perry Today (@todaykatyp) November 4, 2023

Non è la prima volta che la popstar di Teenage Dream parla del suo nuovo lavoro, qualche mese fa ha già promesso che tornerà presto: “Risparmio tutte le energie per poter essere sul palco e trasmetterla. Adoro davvero questo show che ho realizzato. Penso sia il mio spettacolo migliore, è il mio preferito. Presto pubblicherò un nuovo album e poi dopo andrò in tour in tutto il mondo ed è fantastico. Fuori dal palco sono più, tipo, donna d’affari. Non parlo molto dietro le quinte, sono un’osservatrice. Risparmio davvero la mia energia per quando devo andare sul palco. Perché quando si accendono le luci sono un’altra e pronta allo spettacolo“.