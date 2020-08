Bambola Star who? E’ Katuxa la grandje djiva.

Katuxa Faviero, in arte Katuxa Close, è senza dubbio la grandje djiva delle grandji djive e non me ne voglia Bambola Star ma è stata lei a rendere iconici i glamurosi compleanni di quest’ultima con le sue immancabili interviste a tutte le estrelle della serata.

In pochi sanno però che anche la stessa Katuxa ha organizzato il suo compleanno a Torre del Lago (nel locale Boca Chica) con tanto di festa a tema ed intervistatrice pronta ad accogliere ogni invitata. Nel ruolo di quest’ultima la bellissima Michelle Miller, con tanto di Katuxa che è scesa dalla Limusini tutta acconciata a festa.

Wow, che caldo! Oggi mi sento proprio… alle Hawaii!

Katuxa Close, il video del suo compleanno:

Il video che ha reso Katuxa una vera djiva: