Katuxa Close si è sposata! La grande diva delle grandi dive ha finalmente detto sì al suo amato. I due hanno celebrato le nozze nel comune di Pisa, dove da anni Katuxa vive.

“Ho cominciato a fare tv in Brasile, vengo da una famiglia circense” – mi ha confessato l’anno scorso, dopo che i suoi video sono diventati virali su TikTok – “Ho preso parte a numerosi programmi televisivi famosi in Brasile. Quando sono arrivata in Italia ho conosciuto Bambola Star ed è stata lei ad invitarmi per fare le interviste per il suo compleanno e da lì non mi ha lasciata più”.