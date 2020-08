Se questa estate i compleanni di Bambola Star sono tornati ad essere virali su Instagram e TikTok il merito (involontario) è senza ombra di dubbio Katuxa Close, l’intervistatrice che ha reso omaggio a tutte le grandji djive che erano ospiti.

Questa estate improvvisamente sei diventata l’icona di Instagram e TikTok grazie ad una battuta che avevi fatto circa 10 anni fa al compleanno di Bambola Star, “Wow che caldo, mi sembra di stare a Rio De Janeiro”. Come te ne sei accorta e come hai reagito?

In verità non me ne sono accorta da sola, è stato incredibile perché ho iniziato a ricevere messaggi su Instagram che mi facevano notare cosa stava succedendo, è stato meraviglioso. Tanta gente ha iniziato a seguirmi, ad inviarmi dei video, a farmi imitazioni. E quando ho controllato mi sono accorta che la cosa era ancora più grande di quanto immaginavo. E’ stata una grandissima sorpresa.

Per Bambola Star hai realizzato numerose interviste, avevi mai lavorato in tv prima?

Ho cominciato a fare tv in Brasile, vengo da una famiglia circense. Ho preso parte a numerosi programmi televisivi famosi in Brasile. Quando sono arrivata in Italia ho conosciuto Bambola Star ed è stata lei ad invitarmi per fare le interviste per il suo compleanno e da lì non mi ha lasciata più.

Come facevi a ricordare il nome di ogni invitata?

Per me è stato semplicissimo perché conoscevo tutte, ho partecipato a numerose feste – anche quando non facevo l’intervistatrice – e le ho conosciute lì.

Quale compleanno di Bambola Star hai preferito? Quello ispirato a Lady Gaga o quello a tema Rio De Janeiro?

Tutti gli eventi di Bambola Star sono stati bellissimi, ma il mio preferito è stato Una Notte A Rio De Janeiro, quello è stato davvero bello, la location scelta era bellissima e le esibizioni incredibili.

Con quale grande diva sei rimasta in buoni rapporti?

Sono rimasta in buonissimi rapporti con Bambola Star e con Natasha Simonini. Sono due persone per me molto speciali, due persone di grande valore, sono due grandi amiche.

Com’è la tua vita ora?

La mia vita in questo momento è un po’ agitata, è tutta una sorpresa [ride, ndr]. Ho cominciato ad avere un sacco da fare, mi stanno invitando da un sacco di parti, parlo con un sacco di persone.. Sono sempre impegnata, ma per me è un bene. In questo periodo, con tutto ciò che stiamo vivendo, far ridere e far sorridere è una cosa bellissima ed io voglio far tutte e due: voglio che la gente rida e sorrida.

Un po’ di settimane fa sei stata acclamata al Mamamia ed ora fai serate e feste private, nel tuo futuro è possibile anche uno sbarco in televisione?

WOW! Veramente! Quella sera al Mamamia sono rimasta col cuore in mano. Ero felice matta! Poi mai dire mai, come dico sempre la vita è una scatolina a sorpresa e tutto quello che viene sarà benvenuto. Se non viene sono contenta lo stesso perché è bellissimo l’amore che sto ricevendo ora da tutti i followers che mi inviano messaggi e mi dicono belle parole. Sai cos’è sentire ‘Ti voglio bene’ ‘Ti Amo’ più di cento volte al giorno? E’ quello che mi sta succedendo ora e sono contentissima. E se un giorno dovrà succedere tutto quello che viene sarà benvenuto, io sono sempre pronta. Quello che voglio è che la gente rida e sorrida”.