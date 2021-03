Katuxa Close è tornata con un nuovo singolo super trash ed ovviamente non potevo non parlarvene.

Dopo il singolo Rio De Janeiro pubblicato lo scorso anno, Katuxa Close ha deciso di farci ballare anche nel 2021 dove – rinchiusi in quarantena nelle nostre camerette – possiamo scuotere le chiappe sulle note di:

Ti ho visto arrivare caldo come il sole, corpo da urlo non ho più parole, wow che caldo / Ti ho visto arrivare sulla cadjillachi, un djivo perfetto/ Boom boom / Io sono una diva, tu sei il mio mister!

Amo questo trash.



Buongiorno a tutti 💋 sono appena le 12.47 la mia nuova canzone MISTER G e appena uscita, sono così emozionata e molto grata, mi sono svegliata bombardata dai vostri glamourosi messaggi scritti, vocali, condivisioni e storie elogiandoli e facendomi per questo nuovo lavoro, certamente non avrei mai potuto fare tutto questo da sola, grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, voglio ringraziare i miei autori di testi, musica, e arrangiamenti!

Grazie Filippo Ciampi, Alessandro Ghironi e Nicola Trapassi che hanno reso possibile tutto questo.

Voglio anche ringraziare il glamouroso Mister G Stefano M.Moreno e un ringraziamento speciale a Toni Della Ragione che ha realizzato l’artwork della copertina e anche a Caroline Vaz Faviero che ha realizzato il video.

Grazie ancora a tutti

😘 Bacio Katuxa Close