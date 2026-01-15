Katie Ledecky domina nuoto USA

Katie Ledecky è tornata in vasca nelle Pro Swim Series, vincendo i 1.500 stile libero con un tempo straordinario. A quasi 29 anni, la fuoriclasse statunitense del nuoto ha fatto fermare il cronometro a 15’23″21, secondo miglior tempo di sempre, migliore anche del record olimpico di 15’30″02.

Ledecky ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, affermando di avere avuto aspettative molto basse perché non sapeva come sarebbe tornata dall’allenamento natalizio. Ha anche aggiunto che era la sua prima gara in una piscina olimpionica dai Campionati del Mondo di Singapore. Ledecky ha concluso che a volte raggiunge i suoi migliori tempi con aspettative basse e che è un inizio d’anno pazzesco per lei. Di Ledecky è anche il primato del mondo sulla distanza, 15’20″48, realizzato nel 2018.