Dopo averci regalato una catfight memorabile ed aver dimostrato di poter essere anche un’adorabile vipera, Carmen Russo è tornata a vestire i panni della comodin maestrina. A meno di 24 ore dalla litigata con Katia Ricciarelli, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha chiesto un confronto e poi si è scusata.

“A me è dispiaciuto tantissimo quello che è successo ieri sera. Vorrei davvero voltare pagina. Sono state delle parole pesanti da entrambi i lati. Io però ti chiedo scusa. Ho sempre avuto rispetto per te, sia nella vita privata, che artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste parole. Devo dire che ci sono rimasta male dopo che ho saputo che sei andata a dire che sono un’ipocrita pettegola. Infatti io non mi sono risentita per la tua nomination in sé, ma perché sapevo che era collegata al discorso che mi avevi dato della pettegola. Tu battezzi tutte le donne del GFVip. […] Ammetti che sei scattata un attimino perché non hai vinto a biliardo, ma ci sta”.

l’ira funesta di Carmen si è già placata? Ha già fatto pace con Katia? E ora tornerà ad essere Carmen la silenziosa? #gfvip — Grania 🏳️‍🌈🦇 (@Sbechemia) October 19, 2021

#gfvip e Katia che finalmente ha fatto uscire la cara Carmen dal suo limbo di falso buonismo con tutto l’universo. Fantastica @katiaricciarelli @GrandeFratello — Mony@Emme (@MonyEmme1) October 19, 2021

Katia Ricciarelli non cambia idea.

La cantante ha accettato le scuse di Carmen, ma è rimasta della sua opinione: “Qualcosa c’è stato di strano. Poi io non accetto alla mia età che mi si dica che se perdo a biliardo mi arrabbio. Non è vero che non so perdere, affatto. Perché non è vero che sono scattata per questo e non amo le bugie. Non dovete mettere in dubbio la mia intelligenza. Io battezzo tutte le ragazze? E voi non battezzate me continuamente? Io al massimo ti chiedo scusa per averti dato della st****a, ma ho ricevuto altre dichiarazioni brutte. Però non ti chiedo scusa per ‘l’ipocrita’, non lo sei? Ma smettila, allora nessuno è ipocrita. Comunque sul fatto che pianificavi le nomination con Jo è chiaro, l’ha detto anche Sonia e io lei non la conosco di persona. Se lo dicono anche dallo studio è vero! Dai dimentichiamo che è meglio a questo punto“.

In confessionale Katia Ricciarelli è tornata a parlare della frecciatina di Carmen: “Mi sono seccata perché sparlottava con Jo e alla terza volta che lo facevano ho messo giù la stecca da biliardo e ho detto ‘adesso basta dovete proprio smetterla’. Dopo il discorso sulla famiglia, che io sono sola e sulla solitudine, la sua frase è stata una bruttissima cosa che mi ha detto“.

A questo punto ci conviene salvare Raffaella Fico e Miriana Trevisan, che almeno hanno dimostrato in più occasioni di avere del potenziale per le dinamiche.