Ci risiamo, anche in questa edizione del Grande Fratello Vip è volato il primo termine omofobo. Questa volta ad utilizzare una parola discriminatoria è stata Katia Ricciarelli. Ieri sera la soprano stava parlando con Alex Belli e commentando il suo look ha detto: “Sembri un po’ un ricc****e“. Ovviamente su Twitter c’è già chi chiede la squalifica, ma va ricordato che per scivoloni di questo tipo nessun concorrente è mai stato squalificato (nemmeno per casi più gravi come quello di Marco Predolin).

Ormai è chiaro che i concorrenti over 60 abbiano un grosso problema con i termini omofobi. Evidentemente l’uso che veniva fatto di certe parole decenni fa continua a far credere loro che si possa infilarle ovunque senza pensarci troppo (poi le lezioni che fanno Pio e Amedeo non aiutano).

quindi katia in 10 minuti ha dato del Ri******e ad Alex e delle paralitiche alle princess con Bortuzzo a 3 metri da lei, ma il problema per lei è uno scherzo innocente? Fuori per favore #gfvip — Raffa🔥 akastan (@Giuliaiscool) September 15, 2021

Katia Ricciarelli furiosa per uno scherzo.

Soleil Sorge, Jessica, Lulù e Clarissa (insieme ad altri gieffini) hanno organizzato uno scherzo. Le ragazze hanno fatto credere di aver parlato con gli autori in confessionale, che avrebbero rivelato loro che un uomo sarebbe stato presto squalificato per l’uso di termini molto offensivi nei confronti delle donne. Dopo essersi divertite un po’ a creare tensione nel gruppo, le ragazze hanno svelato che era tutto uno scherzo e Katia Ricciarelli è sbottata.

“Non ci sto zitta. La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono, basta. Me ne vado a letto, basta lasciatemi. Sono delle buffonate orrende e io non ci sto. Queste cose non mi stanno bene! Non siamo qui per dire che questi scherzi sciocchi vanno fatti. Siamo qua per star bene e divertirci. Io non sono qui nemmeno per vincere. Sono qui per stare bene con voi e se non sto bene io prendo e me ne vado a casa. Io ho la parola e ho la lingua e ho l’onestà di dirlo: questi scherzi non vanno mai fatti. Fateli tra di voi, ma non mescolate gli altri”.

Capisco che l’atteggiamento di Katia possa risultare pesante e che molti adesso la vorrebbero fuori, ma dobbiamo farla restare. Avete visto come si è accesa per uno scherzo innocente? Immaginate che catfight meravigliose ci regalerà tra 1 settimana.

katia è la cont3ss4 con un diverso font. ci siamo fatti due risate (ma nemmeno) e tempo una settimana staremo in ginocchio sui ceci pregando per una squalifica #GFVIP — mar sopravvive out of spite (@MELVDRAMAS) September 15, 2021