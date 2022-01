Katia Ricciarelli se avesse partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stata probabilmente squalificata, ma quest’anno – in seguito alle nuove direttive di Alfonso Signorini – è stata più volte perdonata.

Nonostante la non-squalifica la cantante è stata ugualmente reguardita in diretta e bacchettata per lo scivolone razzista pronunciato contro Lulù Selassié.

Il comportamento di Katia Ricciarelli durante la puntata sarebbe piaciuto agli autori del Grande Fratello Vip, dato che in confessionale – stando al suo racconto – si sarebbero congratulati con lei.

“Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco”.