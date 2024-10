Katia Ricciarelli: Storia degli Amori da Carreras a Pippo Baudo e Casella

Katia Ricciarelli, soprano e attrice italiana, è stata ospite a Verissimo, dove ha condiviso momenti della sua vita personale e le sue appassionate storie d’amore. Sin da giovane, ha mostrato una passione straordinaria per il canto, perfezionando il suo talento al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Negli anni Settanta, ha iniziato una carriera che l’ha portata a calcare importanti palcoscenici mondiali, diventando una delle voci più celebri della lirica.

Fra le relazioni più famose di Ricciarelli c’è quella con il tenore José Carreras, che è stata il suo primo grande amore. La loro relazione è iniziata nel 1972 e è durata fino al 1984. Katia ha descritto il loro incontro come un “colpo di fulmine”, affermando di essersi innamorata della sua interpretazione in “Il ballo in maschera”. Nonostante il successo insieme in campo musicale, la relazione ha avuto delle difficoltà; dopo aver condiviso momenti intensi e registrato molti dischi, Katia ha deciso di interrompere la loro storia, sentendo la necessità di non essere più “la fidanzata”. Carreras, che all’epoca aveva lasciato la moglie per lei, tornò poi dalla sua ex consorte quando Ricciarelli decise di chiudere il capitolo.

In seguito, Katia ha incontrato Pippo Baudo, con il quale si è sposata nel 1986. Ha descritto l’inizio della loro relazione come “bellissimo”, ma ha anche confessato di essere stata molto gelosa, controllando spesso il suo telefono e le tasche. Con Baudo, ha affrontato anche la decisione di non avere un bambino inizialmente, scelta che ha pesato sulla loro relazione. Dopo anni di alti e bassi, hanno deciso di separarsi nel 2004, anche se i loro rapporti si sono riaccricciati nel 2019, mantenendo un affetto reciproco.

Nel 2021, la partecipazione di Ricciarelli al Grande Fratello ha rivelato un’altra si una breve relazione con Giucas Casella, descrivendo un incontro surreale che l’aveva colpita per la sua stravaganza. L’appassionante vita di Katia Ricciarelli, tra amori, passioni e carriera, continua a suscitare interesse e curiosità nel pubblico.