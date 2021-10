Katia Ricciarelli ha una personalità (apparentemente) fortissima ed è sicuramente una delle leader della casa del GF Vip 6. I concorrenti hanno una sorte di timore reverenziale per la cantante lirica, che è stata eletta sovrana di questa edizione. Basta poco per farla andare su tutte le furie e sconvolgere gli equilibri della casa di Cinecittà e questo i vipponi lo sanno bene, per questo la trattano con i guanti bianchi.

La litigata più “vivace” che Katia ha avuto al GF Vip è stata senza ombra di dubbio quella con Carmen Russo. Le due hanno alzato i toni e la Ricciarelli ha anche sganciato un bell’evergreen: “Tu sei proprio una st****a“.

katia che dice di aver chiarito con carmen ma in realtà nella sua testa:#gfvip pic.twitter.com/pEubV0KyuF — 🥥 (@lvstit) October 22, 2021

I dubbi di Katia Ricciarelli.

Ieri pomeriggio Katia si è appartata in giardino con Alex Belli e gli ha confessato di avere dei dubbi. La vippona ha paura di aver esagerato con Carmen Russo.

“Sai chi mi ha assalita, baciata e ribaciata? Carmen! Mi cerca tanto in questi giorni. Abbiamo chiarito, non chiarito, ma abbiamo ripreso i rapporti. Diciamo che ci siamo riappacificate. Dimmi la verità Alex. Tu credi che abbia esagerato e sia stata troppo dura con lei? Cerca di essere onesto, voglio la sincerità. Tutti dicono che sono una colomba d’acciaio, una donna forte, ma sono termini che mi hanno appiccicato addosso. – ha concluso Katia Ricciarelli – In realtà io sono una donna molto fragile. Certo, ne ho passate tante, ma non sono di ferro. Dopo somatizzo e così escono le mie fragilità .Possibile che a volte io non mi faccia capire dagli altri?”.

Colomba d’acciaio o meno, a me Katia ricorda troppo…



#GFvip in regia 2 Katia e Carmen giocano a biliardo… pensando alla puntata di lunedì mi viene da ridere 😄 pic.twitter.com/6sRrHJ3h0m — Berze (@Berze38237686) October 20, 2021