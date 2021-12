Ieri notte al GF Vip è andato in onda il Katia Ricciarelli Show. La cantante lirica si è alzata alle 3:00 e si è vestita in fretta, credendo di aver dormito troppo e che fosse pomeriggio. Arrivata in veranda la gieffina ha trovato Manuel, Lulù, Giucas e Barù, che – sorpresi di vederla -le hanno assicurato che era notte e che aveva dormito poche ore. All’inizio Katia ha pensato che i coinquilini volessero farle uno scherzo.

“Io mi ricordo che sono andata via nella mai stanza che voi stavate facendo quel gioco psicologico. Comunque sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Tutto mi sono messa, ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi guardate. So che sono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio. Sono le 3? E allora perché ridi Barù? Dai come mai stai ridendo? Sì giuro che pensavo fosse pomeriggio”.

NO VABBÈ MA KATIA CHE SI È TRUCCATA, CAMBIATA PENSANDO CHE FOSSE POMERIGGIO MI STO SENTENDO MALE✈️💀#GFVIP pic.twitter.com/7OoUNZRmvI — angelicatondin (@angelicaatondin) December 29, 2021

Katia si alza si lava si veste si trucca convinta fosse pomeriggio #gfvip 🤣 E pensa sia uno scherzo. pic.twitter.com/AK22c6rVDO — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) December 29, 2021

Katia Ricciarelli, la – finta – sonnambula.

Dopo aver capito di essersi alzata davvero alle 3 di notte ed aver realizzato di non avere più sonno, Katia Ricciarelli ha pensato di fare uno scherzo ai gieffini che erano a letto. La Ricciarelli è entrata nelle camere ed ha finto di essere sonnambula, prima ha iniziato a farneticare e poi ha cominciato ad urlare (qui il video): “Ciuffy, piccolo mio dove sei Ciuffy, Ciuffy“.

Eva Grimaldi, Carmen Russo e Manila Nazzaro si sono spaventate ed hanno cercato di non “svegliare” la coinquilina. A Valeria Marini è venuto qualche dubbio: “Katia tesoro ma come stai? Però sei da Oscar se stai facendo per finta. Mettiti a sedere dai vieni. Datele un bicchiere d’acqua, Katia coricati un attimo“.

Dopo lo scherzo tutti i gieffini sono andati in salone, visto che ormai erano svegli. Sophie Codegoni ha ammesso di aver creduto che la Ricciarelli fosse davvero sonnambula: “Era super credibile. L’ha messa sul tragico, piangeva. Io c’ho creduto, anche se più che comica era drammatica come scena. Però è stata fantastica a livello di recitazione. Ha svegliato tutta la casa, adesso siamo tutti alzati“.

HAHAHAHAHAHAHAH #gfvip pic.twitter.com/nWSPuATLi9 — svevaaminutoli (@svevaaminutolii) December 29, 2021

MA COSA STA SUCCEDENDO SONO LE 4 DI NOTTE E AD UN TRATTO SI SONO SVEGLIATI TUTTI A partire da katia che si è truccata e vestita e ha iniziato a svegliare tutta la casa fingendosi sonnambula 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂#gfvip pic.twitter.com/DRJOg5r9d9 — CIAUUUU (@buongiornissim8) December 29, 2021