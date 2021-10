Sabato notte i gieffini hanno dato una festa e qualcuno ha anche bevuto dei drink. Nicola Pisu ha corteggiato Miriana Trevisan e i sue si sono baciati a stampo. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha voluto dormire con la coinquilina e questo ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli. Cosa c’entra la soprano in tutta questa storia? Ancora non l’ho capito. Diciamo che la cantante ha fatto un cosplay del Moige.

“Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Anche Manila è d’accordo che non si fanno queste cose. La santarellina gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola. E i baci? Ci sono le tre sorelle inorridite”.