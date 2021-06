Katia Ricciarelli, Tonight Mon Amour: la nuova canzone dell’estate con Il Cile, DJ Jad e Wlady.

C’è una nuova potenziale regina nell’estate 2021. Alla lotta per le hit estive, già dominata da grandi artisti del presente, ma anche del passato, come Gianni Morandi (che canta L’allegria, canzone scritta da Jovanotti) e Orietta Berti con la virale Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro, si aggiunge in questi giorni anche Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo ha scelto di partecipare al gioco del tormentone estivo con un team d’eccezione. Con lei c’è Il Cile, ma anche Dj Jad (ex Articolo 31) e Wlady, produttore di Maria Salvator. Il risultato è Tonight Mon Amour, un brano leggero che unisce rap, rock e lirica, discostandosi dai tipici ritmi latini del periodo.

Katia Ricciarelli, Tonight Mon Amour: il tormentone estivo

Cosa ha spinto Ricciarelli a partecipare alla corsa al tormentone? Probabilmente anche il ‘buon esempio’ dato da illustri colleghi come Morandi e Berti. Ma anche la voglia di scommettere su una nuova versione di sé.

Katia Ricciarelli

A spiegare com’è nata questa collaborazione è stato il producer Wlady, che ha dichiarato: “Katia ci è sempre piaciuta, oltre che un’artista dall’incredibile vocalità, è un personaggio di grande impatto sotto ogni punto di vista. Abbiamo voluto immaginare la sua voce in un contesto completamente diverso dal suo, costruendole il giusto ‘vestito’“. E il risultato li ha entusiasmati fin dal primo ascolto.

Katia Ricciarelli: il significato di Tonight Mon Amour

Come ogni hit estiva che si rispetti, anche Tonight Mon Amour non ha un testo particolarmente impegnativo. Tuttavia, è carico di riferimenti culturali anche al mondo del rock, come nel verso “sono un tipo da Helter Skelter“, con un riferimento chiaro a uno dei pezzi più famosi e duri dei Beatles. Ma anche nel ritornello c’è spazio per il rock, e in particolare per Elvis: “Tonight Mon Aour, faccio storia come Elvis e poi sparo alla tv. Tonight Mon Amour, riempio i calici del cuore e dopo non ti penso più“. Di seguito il video ufficiale: