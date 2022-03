Sarà anche uscita dal GF Vip, ma Katia Ricciarelli non cambia idea sulle principesse etiopi. In un’intervista rilasciata a Chi l’ex gieffina ha attaccato Lulù e Jessica dicendo che sono troppo attaccate all’esteriorità. La Ricciarelli si rifiuta anche di ammettere di essere stata eliminata e dice che l’uscita è stata una sua scelta, probabilmente si riferisce agli appelli che ha fatto al pubblico per non restare in gioco.

“Io uscita? Era tutto troppo pesante, è stata una mia scelta. Cosa penso delle sorelle Selassié? Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine, il trucco, il parrucco, i vestiti, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità. Temo comunque che vincerà la peggiore. La bontà non viene premiata di sicuro, credo che a un certo punto al pubblico interessi il sangue, viene premiato chi non merita. […] In ogni caso meglio soli che male accompagnati. Ringrazio di essere indipendente, lavoro da quando avevo 13 anni. Vivo sola con un cane, ma non sono sola come un cane. Oggi guardavo il tramonto attraverso la veranda e stavo benissimo”.

La cantante sarebbe anche pronta a fare l’opinionista della prossima edizione del GF Vip: “Sì lo farei. Mi piacerebbe molto. Mi diverto a dire quello che penso e l’ho dimostrato“.

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… Katia! #GFVIP pic.twitter.com/btmPesuDaE — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

Katia Ricciarelli: “Manila mi ha tanto delusa”.

Non solo le Selassié, Katia Ricciarelli è anche tornata a bacchettare Manila e Miriana. Anche per i rapporti con queste gieffine, Katia dice di aver deciso di uscire dal reality.

“Mi ha deluso molto Manila Nazzaro, perché avremmo potuto chiarirci da persone adulte. Poi anche Miriana. Penso di meritare rispetto e se qualcuno non lo fa vado sopra le righe. Ma alla mia età non posso dire ‘adesso riproviamoci’. Non ho più il tempo per questo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. Il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare a riveder le stelle”.

Niente, non ce la fa ad ammettere di essere stata eliminata.