Il comportamento di Katia Ricciarelli è stato un terremoto ed anche Il Corriere della Sera ha pubblicato un lungo articolo dal titolo poco gratificante: “Katia Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità, sono inaccettabili sulla tv generalista”. All’interno del pezzo si legge nero su bianco: “La soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi”.

I numerosi casi di indisciplinatezza di Katia Ricciarelli sono stati fatti notare dai telespettatori anche ai vari sponsor che animano la casa del Grande Fratello Vip, fra cui Mikado. L’azienda a tal proposito ha così risposto:

“Grazie per la segnalazione. Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti. Un saluto dal team Mikado”.

Questa non è la prima volta che Mikado interviene sulle questioni dei concorrenti. Lo ha fatto anche durante lo “scandalo aborto” che ha coinvolto Alfonso Signorini lo scorso novembre.

“Ciao, ti informiamo che nessuno all’interno del programma parla a nostro nome e che abbiamo già segnalato il fatto all’emittente. Non condividiamo quanto è accaduto. Il programma stesso in un comunicato stampa ha preso le distanze dall’evento in questione in quanto le dichiarazioni sono state fatte in maniera esclusivamente personale. Un saluto dal team Mikado!”.