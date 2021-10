La puntata di ieri sera del GF Vip è finita col botto. Durante le nomination palesi Carmen Russo ha parlato delle tensioni con Katia Ricciarelli, spiegando che la soprano si sarebbe innervosita dopo aver perso due partite a biliardo. La cantante però è sbottata ed ha attaccato la coinquilina accusandola di aver sparlato insieme a Jo Squillo.

“No, no, no, Alfonso, questo non lo accetto dalla signora. Sei una signora di 60 anni e non devi usare queste scuse fasulle. Stavo giocando con Ainett e Carmen con Jo. E girati quando parlo! Loro cosa facevano? Noi giocavamo e loro si sono riunite sulle sedie a sparlottare per ore. A me del biliardo non mi frega nulla, ma siete state scorrette. Dovete dire le cose come stanno e non mentire. Non amo i pettegolezzi. Tu non volevi essere ascoltata da noi che eravamo accanto. E se la vogliamo dire tutta stavamo parlando di nomination. Dai signora calmati, che non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe. Vieni giù dal piedistallo. Scendi dal podio santo cielo. Non prendermi per i fondelli, io non sono la regina. Ormai è l’ora che tu la finisca. Tu non dici le cose in faccia, sei diventata la pettegola del Grande Fratello Vip”.