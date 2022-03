Se quest’anno al GF Vip Katia Ricciarelli ha potuto contare sul supporto di Sonia Bruganelli, c’è invece un’altra opinionista del reality che non ha gradito l’atteggiamento che la cantante lirica ha avuto in più occasioni con Miriana Trevisan e Lulù Selassié. Antonella Elia in una nuova intervista rilasciata a Chi ha detto che secondo lei Katia Ricciarelli sarebbe una donna che non ama le altre donne. La nuova giurata de La Pupa e il Secchione Show ha poi speso delle belle parole per Nathaly Caldonazzo.

“Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me. Chi preferisco invece? A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo. A Pietro invece piace Soleil, dice che ha dato tantissimo al programma”.

Che Nathaly sia una che dice quello che pensa è vero, anche se non sono così sicuro che lei e l’Elia sarebbero andate d’accordo se si fossero trovate insieme al GF Vip.

Non solo Antonella Elia contro Katia Ricciarelli.

Il pensiero dell’Elia si sposa perfettamente con quello di una sua collega, con cui ha vissuto per mesi nella casa del GF Vip e che adesso è proprio al suo posto come opinionista dello show, Adriana Volpe. La conduttrice nei mesi scorsi ha bacchettato il soprano per i suoi attacchi a Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié.

“Non facciamo la santificazione. Katia lasciami dire che non facevi ridere con le cose che hai detto dietro a Nathaly sui camionisti. Sentire quelle cose non è stato per niente bello. Nelle ultime settimane sono successe cose che hanno toccato e urtato la sensibilità di molte persone e non vi nasconde che su alcune tematiche io ho proprio i nervi scoperti perché conoscete la mia storia e le mie battaglie. Ricordiamoci che le parole hanno un peso. In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute misogine, omofobe, razziste che di battute hanno ben poco. Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state proprio raccapriccianti”.