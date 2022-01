Ennesimo scivolone di Katia Ricciarelli al GF Vip. Ieri la cantante lirica era in veranda con Manila Nazzaro ed ha notato una delle porte a vetri aperta ed è sbottata: “L’ha lasciata così Manuel. Però come l’ha aperta può anche chiuderla. Ce la fa anche a chiuderla dai“. Il soprano ha cercato l’approvazione anche della Nazzaro, che però è rimasta in silenzio per qualche istante e poi ha cambiato argomento. Sul web però i fan di Manuel (che uscirà presto dalla casa del Grande Fratello Vip) si sono scagliati contro Katia dandole dell’insensibile.

“Ma prima di parlare si rende conto di quello che sta per dire? Prendersela perché un ragazzo sulla carrozzina non ha chiuso una porta è folle”, “Parla lei che nemmeno pulisce spesso la cucina”, “Che provasse lei a fare tutto quello che fa Manu su una sedia a rotelle da mesi”.

Katia: come apre la porta (Manuel) può anche chiuderla.Ecco qui ho da ridire molto,cara Katia te quando non riesci ad alzarti dal divano ti aiutano sempre senza lamentarsi.. di fronte a un ragazzo che si trova così non per sua scelta dovresti solo chiudere quella boccaccia #gfvip — Barù ha bestemmiato ? (@turututiti) January 1, 2022

Katia: come apre la porta (Manuel) può anche chiuderla. Parla proprio lei che non si lava nemmeno i capelli da sola. #GFvip — DarkMode (@me_darkmode) January 1, 2022

L’amico di Manuel Bortuzzo contro Katia Ricciarelli.

Non soltanto i telespettatori, anche uno dei migliori amici di Manuel se l’è presa con la Ricciarelli. Davide ha chiesto a Katia Ricciarelli di provare a mettersi nei panni del suo amico prima di criticare.

“Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso però rasenti il ridicolo. Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona”.