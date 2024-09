Katia Ricciarelli inarrestabile: frecciatine a ‘Il Volo’ e ironia su Elodie

Katia Ricciarelli, la nota soprano italiana, ha suscitato polemiche in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. La sua critica si è rivolta a diversi aspetti del panorama musicale contemporaneo e alla sua relazione passata con il famoso conduttore Pippo Baudo.

In merito ai colleghi del gruppo Il Volo, Ricciarelli non ha risparmiato parole dure definendoli una “parodia” della musica lirica. Questo rispecchia la sua posizione di purista nell’ambito della musica, ritenendo che il tentativo del trio di mescolare lirica e pop sia poco genuino. Ha successivamente esteso la sua critica alle cantanti pop italiane, in particolare a Elodie e Annalisa, affermando di non ascoltarle e di trovarle indistinguibili. Ha dichiarato di preferire artisti come Zucchero, Renato Zero, Cocciante e Loredana Bertè, ritenendo che la musica “vera” sia qualcosa di diverso rispetto a ciò che viene proposto oggi.

Sul versante personale, Ricciarelli ha parlato della sua relazione con Pippo Baudo, accennando a gelosie e allontanamenti dovuti ai loro impegni lavorativi. Ha rivelato di sentirsi a disagio per il fatto che Baudo fosse circondato da donne belle e affascinanti, citando in particolare Brigitte Nielsen, descritta come una “bonazza, affascinante, pericolosa”. Pur riconoscendo la bellezza di Lorella Cuccarini, ha affermato che non la considerava una minaccia, definendola solo una “brava ragazza”.

La Ricciarelli riflette sulla loro separazione, sottolineando come le carriere importanti e le differenze tra le due persone possano compromettere una relazione. Ha rivelato che la mancanza di dialogo e la scarsa frequentazione portano inevitabilmente all’allontanamento. Attualmente, non sono in contatto, ma lei assicura che, in caso di bisogno, sarebbe disponibile per lui.

L’intervista ha messo in luce non solo il carattere di Ricciarelli, noto per le sue affermazioni provocatorie, ma anche la sua visione critica della musica contemporanea e la complessità dei rapporti personali nel mondo dello spettacolo. Nonostante le controversie, sembra che, almeno su questo aspetto, i toni si placano.