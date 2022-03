Subito dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip, Katia Ricciarelli è stata presente una sola puntata tra gli eliminati in studio e poi è sparita. Sono circolati diversi rumor sul perché della sua assenza, ma a fare chiarezza c’ha pensato Tv Blog. Secondo il noto portale televisivo la cantante lirica (a cui piacerebbe fare l’opinionista del GF Vip) è risultata positiva al Covid 19 una settimana dopo la sua eliminazione.

“Purtroppo Katia Ricciarelli, dopo essere uscita dalla casa del Grande fratello ha avuto una disavventura come purtroppo è capitato a molti italiani. Una disavventura che l’ha vista costretta chiusa nella sua casa a causa del Covid. Katia Ricciarelli ha infatti contratto il Covid 19 dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia”.

Katia Ricciarelli assente al #GrandeFratelloVip #GFVIP. Per alcuni lite con Signorini, per altri causa Covid pic.twitter.com/Lcoec05zuX — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) March 10, 2022

Katia Ricciarelli: saltata anche l’ospitata a Verissimo.

Come capita a tutti gli eliminati dal GF Vip, anche Katia Ricciarelli è stata contattata per la classica intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, ma proprio a causa del CoronaVirus ha dovuto rimandare la sua ospitata. Nulla di grave, visto che l’intervista con Katia potrebbe essere stata spostata a giovedì.

“Un paio di settimane fa era stata chiamata come ospite del varietà del pomeriggio di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Prima della registrazione della puntata si è dovuta sottoporre, come da prassi, al tampone che ha purtroppo certificato la sua positività al Covid 19. Ecco dunque che la sua partecipazione a Verissimo è stata annullata. Cosi come le sue presenze fra il gruppo di vipponi fuori usciti dal Grande fratello vip 6. Non si è vista nello studio di Cinecittà a Roma da dove va in onda il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini”.

L’artista in queste due settimane è stata nella sua casa sul Lago di Garda a curarsi e adesso pare stia meglio. Quindi stasera probabilmente Katia sarà alla finale del reality di Signorini, dove ritroverà la sua amica Soleil Sorge, ma anche Clarissa Selassié (con cui non è esattamente in buoni rapporti).