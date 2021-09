Se l’anno scorso nasceva già l’AresGate e Tommaso Zorzi dava vita ai primi drammi, al GF Vip 6 le dinamiche stentano a decollare. Per fortuna però che c’è Katia Ricciarelli, che ogni tanto dà qualche scossone agli altri coinquilini. Ieri sera i gieffini hanno iniziato a giocare a Lupus in Fabula, ma nessuno si è ricordato di spiegare le regole alla soprano, che non si è sentita inclusa.

La cantante delusa dal comportamento degli altri “vipponi” si è alzata dal tavolo e – da vera drama queen – si è allontanata. Carmen Russo ha cercato di tranquillizzare la coinquilina, che però è sbottata anche contro di lei: “Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?!”‘. Guardate che non ho torto“.

Non Katia che si offende perchè non le hanno spiegato il gioco SCUSATE MA STO LACRIMANDO DALLE RISATE 😭 #GFVIP pic.twitter.com/08rvSdjoYb

Katia è me quando non mi includevano nei giochi di classe soltanto che io avevo 10 anni a differenza sua #gfvip pic.twitter.com/5f13uy6rXl

Carmen Russo, Giucas Casella e Tommaso Eletti hanno ascoltato lo sfogo di Katia Ricciarelli, che nel frattempo si era rifugiata nella sua camera. I tre dopo più di mezz’ora hanno cercato di spiegare che nessuno voleva escluderla e lei per tutta risposta li ha cacciati dalla sua stanza. Che meraviglia!

“Volevate la guerra? La guerra l’avete avuta adesso bene. Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata. Non è vero nulla che non volevo giocare con voi, chi ve l’ha detto? Ormai non torno, no, mi è passata la voglia. Se devo uscire esco volentieri a questo punto. Tanto se devo stare con questa gente che un giorno fa una faccia e quello dopo un’altra. Io penso che siete stati dei grandi maleducati. Io avevo anche chiesto le regole del gioco, perché non le avevo comprese.

Quello che è successo è molto grave. Perché? Perché sì. Mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti. Non credo proprio di aver sbagliato io. Come un’imbecille mi sono trovata seduta a un tavolo senza sapere cosa fare. Purtroppo mi avevano avvisata che sarebbero successe certe cose e certi equilibri sarebbero andati così, però non mi piace. Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto. Vogliono avere pure ragione questi? Devono imparare l’educazione”.