Katia Ricciarelli, ex vippona l’attacca: “Facile cantare al GF che c’è il cachet”

Katia Ricciarelli è stata una delle grandi assenti del matrimonio di Francesca Cipriani con Alessandro Rossi. “Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce”, ha spiegato Amedeo Venza. Notizia confermata successivamente da Alfonso Signorini che al Grande Fratello Vip l’ha ospitata proprio per recuperare quell’assenza.

La cantante lirica sul palco del GFVip ha così potuto cantare l’Ave Maria che tanto aveva promesso a Francesca Cipriani durante la loro convivenza nel reality. Un’esibizione che non è stata applaudita da Manila Nazzaro che proprio con le due bionde ha condiviso l’esperienza del reality.

“Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera, è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno. A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me personalmente e ad altre persone venga poi omaggiato in questo modo. Lo trovo molto antitelevisivo”.

Parole che ha detto in diretta a Casa Pipol. Manila Nazzaro non è però l’unica vippona della scorsa edizione ad aver criticato l’Ave Maria di Katia Ricciarelli. Anche Patrizia Pellegrino su Twitter ha detto la sua.

“A me pare che la Ricciarelli abbia leggermente stonato o mi sbaglio? Io cattiva? No per carità lei è stata una grande lo è, ma stasera ha stonato un po’. […] Cantavo meglio io Mattata? Grazie!”

Oltre Manila e Patrizia anche in Casa qualcuno ha avuto da “ridire” sull’esibizione dell’Ave Maria. Subito dopo la performance canora i vipponi sono tornati in casa, ma appena varcata la porta rossa due di loro hanno iniziato a canticchiare l’Ave Maria fingendo di stonare. Antonino ha cominciato a cantare e Tavassi l’ha seguito. Subito dopo Spinalbese si è rivolto a Luca Salatino e ha detto: “Oh ma ha stonat...”. L’ex tronista in evidente imbarazzo ha risposto: “Eh oh e vabbè dai“.