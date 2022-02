Signorini ha svelato di aver chiesto varie volte a Pippo Baudo di presenziare al GF ma lui non ha mai accettato.

Katia Ricciarelli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Dopo 6 mesi di permanenza e diverse nomination scampate per immunità, alla fine si è dovuta arrendere alla sfida con Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri.

La Ricciarelli così ha detto addio ad un percorso importante e lungo che l’ha portata spesso a scontrarsi con diversi inquilini in casa. Nel corso delle settimane e delle puntata abbiamo anche conosciuto una parte di Katia che non conoscevamo, con diversi aneddoti anche inerenti al passato, in particolare al matrimonio con Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli varie volte ha usato parole dolci per l’ex marito. “Sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo” – disse lo scorso novembre.

Ma nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha fatto una confessione proprio su Pippo Baudo. Il conduttore ha ammesso di avergli chiesto diverse volte di presenziare al Grande Fratello Vip, ma lui si è sempre rifiutato.

Fonte: Mediaset

“Lui non ne ha voluto sapere e mi ha fatto un po’ specie, perché tu hai sempre avuto parole d’affetto” – ha detto Signorini proprio alla Ricciarelli.

Pippo Baudo è comunque una persona molto riservata che si vede sempre più di rado in televisione. Difficile vederlo all’interno di un reality. Lo scorso mese di Dicembre girarono alcune voci di un suo imminente ingresso in casa per fare una sorpresa a Katia, ma queste voci poi si sono sempre rivelate infondate.

Crediamo comunque che abbia di sicuro seguito le gesta della ex moglie nella casa e le belle parole che ha speso per lui.

E ora che Katia è fuori dal gioco di sicuro si sarà fatto sentire visto che lei stessa ammise di aver ripreso un dialogo tranquillo con Pippo da un po’ di tempo a questa parte.