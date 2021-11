Katia Ricciarelli nella lite tra Alex Belli e Aldo Montano ha cercato di essere imparziale ed ha criticato entrambi per motivi diversi. Nel triangolo Delia, Soleil e Alex invece la soprano ha preso una posizione netta, a favore della Sorge. Oggi pomeriggio la cantante ha consigliato all’attore di CentoVetrine di allontanarsi dalla sua amica speciale per non farla passare da ‘rovina famiglie’.

“Tu continui a parlare del tuo percorso, ma devi modificare i tuoi atteggiamenti. Questo sia per tua moglie che per Soleil, che ieri sera era distrutta. Pensa che ieri aveva tutta la casa contro, se non fosse stato per me, Manila e Giucas. Questo lo vuoi capire o no? Quindi devi modificare i tuoi atteggiamenti. Il tuo comportamento è di un giocherellone, che ha toccato però le sensibilità di altri. Perché vuoi continuare a dormire con Soleil?

Basta, non lo fare più. Sembra che tu non voglia capire, e allora continua a fare il tuo percorso. Sono una donna e anche a me darebbero fastidio certe cose. Scendi dal tuo piedistallo e dai delle dimostrazioni. Qui soffre Soleil che passa da rovina famiglie. – ha concluso Katia Ricciarelli – Io ho visto le tue occhiate a Sole, l’occhio tradisce caro mio. Dici che adori quella ragazza? Sappi che lo sguardo fa capire, io non condivido la tua posizione. Tu non vuoi cambiare? Allora devi davvero vivere da solo è”.