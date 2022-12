Katia Ricciarelli, brutto incidente sul palco: cosa è successo alla cantante

Katia Ricciarelli è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. L’esibizione che la cantante lirica ha tenuto nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso lunedì ha destato non poche polemiche. Molti, infatti, hanno accusato l’ex Vippona di aver portato avanti un’esibizione piena di stonature. Nella serata di venerdì’, invece, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di un piccolo incidente: scopriamo insieme cosa è successo.

Nella serata di venerdì, Katia Ricciarelli si è esibita teatro di Latiano al Gran Galà della musica, in Puglia. Durante l’evento l’ex moglie di Pippo Baudo ha ricevuto un premio per la carriera. Durante la premiazione tutti i presenti non hanno potuto fare a meno di notare il piccolo incidente di cui la cantante lirica si è resa protagonista.

Durante la premiazione, infatti, Katia Ricciarelli è caduta all’indietro. Grande è stato lo spavento dei presenti ma, come da lei stessa affermato, sembra che non sia successo nulla di grave.

Katia Ricciarelli è stata indubbiamente una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Di recente l’ex moglie di Pippo Baudo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua esperienza trascorsa nella casa più spiata d’Italia. Queste sono state le sue parole:

Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto perché l’ho scelto io. Non posso dare la colpa a nessuno. Ho voluto fare io questa esperienza e l’ho fatta. Non pensavo di stare per molto tempo nella casa. Credevo che sarei rimasta per un mese e mezzo o due al massimo e invece è passato mezzo anno. In questo senso, non lo rifarei. Questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli altri. A volte però quando gli altri non ti rispettano ti viene voglia di rispondere a tono. Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa.