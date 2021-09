Valentina Nulli Augusti ci ha regalato uno dei momenti più trash della puntata di ieri sera del GF Vip. La protagonista di Temptation Island è amatissima su Twitter ed Instagram e in molti hanno chiesto ad Alfonso Signorini di farla entrare nella casa di Cinecittà come concorrente ufficiale. Il conduttore ha ascoltato il popolo del web e ieri sera ha chiesto alla 39enne: “Ma ti piacerebbe partecipare al GF Vip?“. L’ex compagna di Tommaso Eletti ha risposto in modo perfetto ed ha lasciato spiazzati i gieffini, soprattutto Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli: “Se fosse entrata l’avremmo fatta nera”.

Subito dopo la puntata i gieffini si sono riuniti al tavolo per mangiare e la soprano insieme ad Alex Belli e Soleil hanno criticato duramente Valentina. Secondo l’attore di CentoVetrine la Nulli Augusti avrebbe dovuto evitare di attaccare in maniera così diretta un ragazzino che ha amato, per di più davanti a milioni di telespettatori. La Sorge ha confermato di non provare simpatia per Valentina, ma ad andarci più pesante è stata la cantante lirica.

“Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. […] Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no”.

A questo punto più che mai mi auguro che Alfonso Signorini ci faccia il regalo di buttare Valentina nella casa insieme alle “vipere”.

Tutti acconsentono…

LA VOGLIO DENTRO ANFONSOO#GFvip pic.twitter.com/zz3P0BaPqF — La Stanza BLU ! (@BluStanza) September 27, 2021

Praticamente ora è certo, diventerà una nuova concorrente. — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) September 27, 2021