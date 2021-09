Katia Ricciarelli è certamente uno dei personaggi di spicco di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non soltanto il suo carattere spigoloso, ma anche le uscite da drama queen hanno già scosso la casa di Cinecittà. La soprano ha fatto una pesante scenata notturna quando ha accusato i coinquilini di averla esclusa dal gioco Lupus in Fabula. Ma a scatenare la furia della cantante è stata una trovata del GF per creare delle dinamiche. Gli autori del reality hanno messo a disposizione dei vipponi 24 aggettivi (12 positivi e altrettanti negativi), ogni gieffino ha dovuto assegnare ai compagni una qualità e un difetto.

Qualcuno ha osato attribuire a Katia Ricciarelli l’aggettivo di ‘ottusa’. Apriti cielo, spalancati terra, perché l’ex moglie di Pippo Baudo ha scatenato il putiferio.

“Voi non vi sareste offesi? Io mi offendo eccome è. Sono qui per divertirmi, ecco, non voglio arrivare al traguardo. Mentre qui loro si scannano per arrivare alla finale. Vorrei divertirmi e voglio non essere offesa sulla mia persona. Ottusa? Mai! Sono 50 anni che io giro il mondo e mi rispettano tutti. Voi non avete questo mio percorso alle spalle. Come vi permettete di parlare male di me? No, non ci sto proprio. Dite che sono antipatica piuttosto, ma ottusa assolutamente no. Allora siete proprio degli incoscienti.

Mi sono molto arrabbiata perché delle ragazze giovani hanno detto che un uomo sarebbe stato squalificato. Quello scherzo non mi è piaciuto. Non sono ottusa, ma onesta. Scherzare sulle squalifiche è orrendo”.