Katia Ricciarelli a 75 anni suonati è la concorrente più over dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e contattata da TvBlog durante la sua quarantena pre-ingresso in Casa, ha svelato come l’ha convinta Alfonso Signorini a dire di sì al reality.

“Mi ha convinta perché ci conosciamo da molto tempo e so che non mi farebbe mai, diciamo così, una cosa a tradimento. È chiaro che, poi, quando sei lì, devi arrangiarti da sola. Io vorrei conoscere le persone che troverò e vorrei che loro conoscessero me, vorrei io dare a loro e che loro dessero a me, uno scambio di idee, di cose che, magari, io non conosco e loro non conoscono.

Ci vuole la sincerità, ci sta pure che si litighi, per carità, si può anche litigare ma bisogna farlo in un certo modo, con intelligenza, educazione e soprattutto rispetto. È impossibile non avere qualche piccolo screzio ma sono pronta, ho fiducia nella mia esperienza quindi credo che, tutto sommato, mi divertirò, è lo scopo per il quale vado a provare quest’esperienza, quest’emozione, anche se dissi, molti anni fa, che non avrei più affrontato un reality. Ma ci sta pure che una persona cambi idea, mai dire mai”.