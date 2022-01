Diciamola tutta, Katia Ricciarelli è la concorrente che ha fatto più scivoloni, ma alla quale è stato perdonato tutto. Ha iniziato il GF Vip usando termini omofobi, per poi passare alle offese rivolte a Miriana Trevisan, al ‘carogne’ per le sorelle Selassié e ‘scimmia’ per Lulù. Oggi però la cantante lirica ha superato sé stessa e adesso sarà impossibile fingere di nulla.

Durante una violenta discussione con Lulù, il soprano (con un tono davvero orrendo) ha detto: “Vai a scuola tu… al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente!”

Spiace per la sua situazione, capiamo la solitudine e l’età, ma queste frasi non sono più giustificabili.

Katia a Lulú: “Vai a scuola al tuo paese” Razzismo puro. #gfvip pic.twitter.com/CfW1qiUYXT — Kaden789 (@dena6978) January 4, 2022

Scusatemi , però la frase di Katia rivolta verso Lulù è razzista . #gfvip pic.twitter.com/XzlVgcyerD — MariaB.❤🍫 (@b98_maria) January 4, 2022

Katia si sarebbe rivolta a Lulù con l’espressione: “Vai a studiare al tuo paese” Signori, Katia ha vinto il premio PERSONA SCHIFOSA DELL’ANNO. Complimenti a lei 🎉🎉🎉#GFvip pic.twitter.com/5or1OOIrrH — SantoTrash (@ghostface_twitt) January 4, 2022

Nathaly Caldonazzo contro Katia Ricciarelli.

“Onestamente sono stufa di questa situazione. Si sente superiore a tutti. Se lei è stanca può uscire, è stata qui 4 mesi, che esca. Almeno si evita tante cattiverie che lancia. Deve portare rispetto. Io poi cosa ho fatto di così grave per ricevere queste uscite così infelici? E voi, che vi ha chiamato carogne. Ci fa una bruttissima figura. Può avere 80 anni o 102, ma non si può comportare così. Secondo me la stiamo viziando troppo”.

Miriana Trevisan è stufa e pensa di ritirarsi.