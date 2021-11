Alfonso Signorini molto presto svelerà ai gieffini che il GF Vip non finirà il 13 dicembre, ma il 14 marzo 2022. Probabilmente qualcuno lascerà la casa e tra questi potrebbe esserci Katia Ricciarelli. Sophie Codegoni mentre parlava con Miriana Trevisan ha svelato che la soprano e altri vipponi le hanno detto che lasceranno il reality a dicembre, non accettando un’estensione del contratto di altri 3 mesi.

“Le nomination sono uguali per tutti. Nessuno deve sentirsi innominabile, soprattutto chi vuole uscire prima. Il gioco comprende le nomination, nelle nomination sono compresi tutti i quanti nessuno escluso. Se la prendono come se non ci fosse un domani e poi dicono: ‘Io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango’. E allora perché devo nominare una persona che ci tiene, se voi tanto tra poco ve ne volete andare. Ci sarà un prolungamento e nessuno di loro, nessuno, ma nessuno davvero vuole farlo ed allora io darò le mie nomination anche a queste persone che vogliono andare via. Se permetti io darò il voto a chi esce prima. Quindi per me hanno la priorità le persone che vogliono rimane. A chi vuole uscire dico ‘cosa cambia se andate via una settimana prima o una settimana dopo?’. Tutta questa rabbia se tra 13 giorni ve ne volete andare?”

Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip a dicembre.

La Trevisan ha specificato che Katia le ha detto che non accetterà di restare nella casa di Cinecittà dopo il 13 dicembre: “Katia Ricciarelli tutti i giorni mi dice che a Natale deve fare delle cose, me l’ha detto, sì. Ha specificato che uscirà a dicembre. Lei a me ha proprio detto ‘Io me ne voglio andare perché devo lavorare a Natale’“.

Una cosa è certa, pochi giorni fa la Ricciarelli parlando con Davide Silvestri ha detto: “Io costretta a restare fino a marzo del prossimo anno? No, tengo nu contratt fino a u 13 di dicembr“.

È inutile salvare Katia perché o se ne va lunedì o il 13 dicembre sempre se ne de andare, Sophie e inutile che tanto ci pensa corona, io direi di salvare Miriana che non si merita tutte le cattiverie che sta avendo, lei venerdì deve essere immune. #gfvip — Frenk.05 🧚🏼 (@05Frenk) November 23, 2021

Ora che ci penso, se il 13 dicembre escono Katia, Aldo, Manuel e Gianmaria e Manila resta. Mani rimane sola.🥺 #gfvip — Valentina Lopriore (@ValentinaLopri1) November 22, 2021