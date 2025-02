Katia Follesa lancia una frecciatina a Chiara Ferragni sul monologo e la beneficenza a Sanremo 2025

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, Katia Follesa ha brillato come protagoniste della puntata. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha deciso di non includere monologhi, ma Follesa ha comunque scherzato su Chiara Ferragni. La influencer, co-conduttrice nel 2023, aveva suscitato polemiche leggendo una lettera a se stessa. Durante la serata, Follesa ha fatto un’uscita comica utilizzando un leggio, rispondendo a Conti che desiderava eseguire un monologo, e suggerendo di scrivere una lettera “alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua”, il che ha scatenato una reazione positiva sui social.

In un altro momento, ha lanciato una provocazione sul tema della beneficenza, affermando di non voler cantare, ballare, e soprattutto, non devolvere il suo cachet in beneficenza, insinuando un riferimento al “pandoro-gate” che ha coinvolto la Ferragni. La comica ha condiviso la propria esperienza, enfatizzando che la sua forma fisica è il risultato del proprio impegno, senza segreti particolari.

Riguardo al monologo di Chiara Ferragni nel 2023, la influencer raccontò della sua vita e delle sfide che le donne devono affrontare, esortando le giovani a lottare contro il sessismo. Tuttavia, la sua lettera aveva scatenato polemiche, con Selvaggia Lucarelli che osservò la somiglianza con una lettera di Gabrielle Caunesil, che aveva suscitato dibattito per il suo contenuto. La presenza di Follesa e le sue battute hanno reso questa serata del Festival particolarmente memorabile e discussa.