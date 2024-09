Katia Follesa e Angelo Pisani: l’annuncio inaspettato della loro separazione sui social

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno annunciato la loro separazione dopo una lunga relazione iniziata nel 2006 e caratterizzata dalla nascita della loro figlia Agata quattro anni dopo. La coppia, attualmente in tour teatrale insieme, ha confermato le voci su un presunto allontanamento, affermando che, nonostante tutto, l’affetto e la stima reciproca sono rimasti intatti. Katia ha descritto la separazione come un’opportunità per entrambi di essere se stessi, scegliendo di percorrere strade diverse.

Su Instagram, la comica ha espresso che “non sempre la separazione è sinonimo di rottura” e ha sottolineato che entrambi sono ora “persone libere e felici”. Questo annuncio è stato fatto con leggerezza tramite un video condiviso sui social, dove i due hanno scherzato sulle varie congetture emerse prima della loro dichiarazione ufficiale. Katia, in tono giocoso, ha affermato che ora possono esprimere liberamente la loro situazione senza preoccuparsi troppo delle opinioni altrui.

La separazione, come rivelano i diretti interessati, è avvenuta oltre un anno e mezzo fa, ma è stata tenuta riservata fino ad ora. Il video di annuncio ha riscosso un notevole successo sui social media, accumulando circa 40.000 “like” in poche ore. I commenti dei fan e dei colleghi sono stati numerosi e positivi, esprimendo supporto per la coppia e il loro approccio sereno alla situazione. Tra i messaggi di sostegno, spicca quello di Valeria Graci, ex partner comica di Katia, che ha ironizzato sulla situazione con una battuta scherzosa. Anche Karima ha condiviso un messaggio, augurando che la separazione serena della coppia possa fungere da esempio per altri.

In generale, la coppia ha gestito la situazione con grande eleganza e umorismo, mostrando che l’amore e il rispetto possono continuare anche dopo la fine di una relazione romantica. La loro capacità di ridere insieme e di mantenere una relazione cordiale nonostante la separazione è stata molto apprezzata dai follower, che hanno commentato positivamente la loro decisione di affrontare la situazione con serenità.