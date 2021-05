Katia Follesa negli ultimi anni aveva preso un po’ di kg che ora ha perso principalmente per motivi di salute, dato che i kg di troppo le causavano fiatone e tachicardia. Intervistata dal settimanale F, l’attrice comica vista di recente in LOL – Chi Ride È Fuori, ha confessato:

“Mi trovo bene fisicamente, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone. Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute: ho un problema congenito al cuore. Ho seguito un percorso medico con un nutrizionista e ancora oggi, dopo un anno, faccio sport con un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita “pasticcione” per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”.

Un dimagrimento raccontato – con ironia – anche durante LOL, quando ha presentato il suo personaggio Barbie Tris di Primi.

“Il concetto di Barbie Tris di Primi è che la Barbie sia abbastanza rotonda e formosa e – essendo io diventata fi*a da qualche mese a questa parte, perché sono dimagrita – quella roba lì mi va a morire”.

Katia Follesa, il dimagrimento raccontato a LOL:



Katia Follesa, la malattia al cuore

Katia Follesa aveva già parlato in passato della sua malattia al cuore (non a caso ha già avuto la possibilità di vaccinarsi al Covid-19, essendo un soggetto fragile), come rivelato da lei stessa al settimanale oggi circa tre anni fa.