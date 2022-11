Katia Follesa: come sono nate Katiana e Valeriana e la rottura con Valeria Graci

Per anni Valeria Graci e Katia Follesa ci hanno fatto ridere con i loro sketch, dalle Miss Italia alla parodia di Uomini e Donne. Poi le due si sono allontanate e hanno preso strade diverse, ma lo scorso aprile la Graci ha spiegato quello che è successo ‘dietro le quinte’. In questi giorni a ricordare i tempi di Zelig e del magico duo c’ha pensato Katia Follesa nel podcast BSMT.

“Io e Valeria siamo cresciute nel laboratorio di Zelig. Però io da ragazza non pensavo di fare la comica. Nelle recite mi davano le parti da macchietta e il mio insegnante mi diceva di fare comicità. Io volevo diventare la nuova Anna Magnani, ovviamente era l’aspirazione massima. L’idea non mi allettava, ma poi ho conosciuto Geppi che mi ha invitata a Scaldasole, un posto dove i comici di Zelig provavano i loro pezzi. E lì ho conosciuto Valeria. Vidi questa ragazza sul palco che da sola faceva le imitazioni e che mi faceva troppo ridere. Ci siamo avvicinate e io mi sono anche licenziata dal mio lavoro di prima per fare delle cose con lei. Dopo abbiamo formato un duo e quando salivano sul palco la gente rideva”.

Katia Follesa e la nascita di ‘Katiana e Valeriana’.

“Siamo arrivate a Zelig e dopo è arrivato anche il successo sul web. I nostri video finivano su You Tube e facevamo dei numeri pazzeschi io e lei. C’erano delle clip che arrivavano a milioni di visualizzazioni. Una delle cose più forti è stata Katiana e Valeriana. Questa roba è nata in radio, l’abbiamo accennata in un’ospitata con Albertino. Io ero Cassiopea e Valeria aveva un altro nome. Era il periodo in cui Costantino era sul trono. Noi nei camerini di Zelig avevamo un trono e ogni tanto scherzavamo facendo queste scenette finte. Dopo gli sketch di Miss Italia volevamo dei personaggi nuovi e nel backstage del programma ci dissero ‘ma queste battute che fate sul trono sono forti portate queste’. Così abbiamo fatto per la prima volta una nostra versione di Uomini e Donne ed è stato subito un boom pazzesco. Quindi abbiamo esasperato tutto fino all’esaurimento. Poi c’è stato Claudio Bisio che faceva il tronista tipo Luca Dorigo. Com’è nato il ‘brava, brava, brava’, quella in realtà non era una corteggiatrice, ma una del pubblico. La signora in questione si chiama Daniela che mi pare sia stata incriminata. Lei quando parlavano le pretendenti non le faceva finire e gridava ‘brava, brava, brava’. Quindi l’abbiamo preso ed è diventato un tormentone”.

pregando per il ritorno di Katiana e Valeriana #Zelig pic.twitter.com/jgPoTX4XeO — adesso urlo (@mastupendo) November 18, 2021

Valeria Graci parla della fine del duo con la collega.

“Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica”.

Valeria Graci e Katia Follesa sono tornate a farsi vedere insieme nello show di Michelle Hunziker, ma è davvero improbabile che le due comiche facciano un comeback come coppia fissa.