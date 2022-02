Michelle Hunziker in occasione della seconda ed ultima puntata di Michelle Impossible ha riunito due duo comici nati a Zelig: i Pali e Dispari e Katia e Valeria.

Le due attrici, nate come coppia artistica nel 2001, si sono sciolte ufficialmente nel 2012, tornando per la prima volta sullo stesso palco ieri sera dove hanno riproposto vari sketch. Dalla parodia di Uomini e Donne con Katiana e Valeriana a quella di Miss Italia. Gli anni passano, alcune battute sono state riciclate, ma le risate non sono mancate.

L’Italia è una Repubblica democratica fondata su Katia e Valeria, la sovranità appartiene alle miss. E ora i pianeti si solo ri allineati #MichelleImpossible #KatiaeValeria @gracivaleria @FollesaKatia pic.twitter.com/bEOf4sklEz — Serena (@Serenahvabbe) February 23, 2022

Molti loro sketch di metà anni 2000, infatti, sono tutt’ora virali su TikTok dove hanno tutti migliaia di visualizzazioni. Quando Katia e Valeria proponevano le loro parodie a Zelig i fruitori di TikTok neanche erano nati, eppure oggi ridono delle loro battute.

Katia e Valeria oggi

Dopo numerosi programmi televisivi ed un cinepanettone, le due attrici hanno deciso di comune accordo di separarsi per intraprendere delle carriere soliste. Katia Follesa è diventata una conduttrice di punta di RealTime (Cake Star, Bake Off, D’Amore e D’Accordo..), mentre Valeria Graci ha confermato il suo successo in programmi Rai e Mediaset come Striscia la Notizia, Quelle Brave Ragazze ed Io e Te.

Katia e Valeria tornate insieme sul palco dopo anni. Iconiche come sempre, mai cambiate ma mai banali. Loro.❤️#MichelleImpossible pic.twitter.com/CB2QkvSyd2 — ⧗Naria – wanda’s apologist (@Incapabilis1) February 23, 2022

Ed é subito Miss Italia con Katia e Valeria a Zelig….piantino🥲 #MichelleImpossible pic.twitter.com/azuX6eQvD4 — Adele💡 (@in_che_senso_) February 23, 2022