Kathryn Bigelow conquista Venezia con A House of Dynamite

Oggi è il grande giorno di Kathryn Bigelow al Festival di Venezia, dove presenta il suo attesissimo film in concorso, A House of Dynamite. Questo thriller politico, prodotto da Netflix, vede all’opera la prima regista donna a vincere un Oscar per la regia, riconoscimento conseguito con The Hurt Locker, presentato a Venezia in precedenza.

L’Etranger di François Ozon, una trasposizione del capolavoro di Albert Camus, è un altro dei film in concorso. Il film, girato in bianco e nero, racconta la storia di Meursault, la cui vita cambia radicalmente dopo un funerale e una nuova relazione.

Bigelow torna alla Mostra del Cinema con un’opera che esplora una cospirazione che coinvolge un missile lanciato contro gli Stati Uniti, mettendo in moto un’urgente indagine per scoprire i responsabili.

Tra i film fuori concorso, figura Marc by Sofia, che offre uno sguardo sulla moda di Marc Jacobs attraverso il filtro di un’amicizia duratura. Gus Van Sant presenta Dead Man’s Wire, basato su una storia vera che narra il drammatico rapimento avvenuto nel 1977, mentre Etty, di Hagai Levi, chiude la serie su Etty Hillesum, una giovane scomparsa ad Auschwitz.

La giornata prosegue con proiezioni di opere come Divine Comedy di Ali Asgari e Barrio Triste di Stillz, che affrontano temi di libertà e resistenza. Il Festival è arricchito dalla presenza di star come Kathryn Bigelow, Idris Elba, Sofia Coppola e Gus Van Sant, contribuendo all’atmosfera scintillante del Lido.

