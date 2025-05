Katharina Zeller rifiuta la fascia a Merano: ecco perché

Durante l’insediamento della nuova sindaca di Merano, Katharina Zeller (SVP), il gesto di togliersi la fascia tricolore e appoggiarla sul tavolo ha suscitato polemiche. Zeller ha chiesto al suo predecessore, Dario Dal Medico, se fosse obbligata a indossarla e l’ha rimossa dopo pochi secondi, scatenando reazioni da parte di alcuni esponenti politici, tra cui l’assessore provinciale Christian Bianchi (Forza Italia), che ha parlato di un atto “gravissimo” nei confronti della comunità italiana di Merano.

Dal Medico, visibilmente contrariato, ha ribattuto: “Tu tieni la fascia e io tengo la chiave della città”. In risposta alle critiche, Zeller ha chiarito tramite una nota che il gesto non intendeva esprimere disprezzo verso il tricolore e ha confermato che lo porterà con “massimo rispetto” nei contesti appropriati. Ha inoltre affermato che in Alto Adige il medaglione con lo stemma comunale è considerato il simbolo ufficiale, quindi ha interpretato l’insistenza del suo predecessore come un “gesto provocatorio”.

Katharina Zeller, avvocato di 38 anni, è stata eletta con il 57,4% dei voti al ballottaggio, riportando l’SVP alla leadership di Merano dopo un decennio. Figlia di politici, Zeller rappresenta una nuova generazione di politici eco-sociali sudtirolesi, impegnata nel dialogo interetnico, e la sua vittoria segna un cambiamento nelle alleanze locali, supportata dal centrosinistra.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it