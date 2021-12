Sul set di Titanic si sono conosciuti e da allora non si sono più lasciati, l’amicizia tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio ormai va avanti da 25 anni. I due infatti non sono soltanto colleghi, ma anche grandi amici e proprio di questo rapporto speciale ha parlato l’attrice inglese in un’intervista rilasciata al The Guardian. Kate e Leo si sono rivisti dopo 3 anni dalla loro reunion agli Oscar e durante questo incontro l’attrice è scoppiata in lacrime: “Lo conosco da metà della mia vita! Non è che mi sono trovata a New York o lui è stato a Londra e c’è stata la possibilità di cenare o prendere un caffè e fare due chiacchiere. Non siamo stati in grado di lasciare i nostri paesi. Come tante amicizie nel mondo, abbiamo sofferto ancor di più la mancanza a causa del Covid. È un mio amico, il mio migliore amico. Il nostro rapporto è così forte. Siamo legati per la vita“.

La Winslet in un’intervista tv ha anche spiegato il segreto di questa amicizia ventennale: “Tutto è nato più di 20 anni fa. Io e Leo abbiamo lavorato duramente per sette mesi insieme, eravamo veramente molto giovani. No, non siamo mai stati innamorati l’uno dell’altra, questo è forse il nostro segreto, è stata davvero la nostra fortuna, non siamo mai stati attratti l’uno dall’altra. Se non fosse stato così, oggi non avremmo questo rapporto. Non potremmo punzecchiarci, una cosa che facciamo spesso ed è incredibile“.

Kate Winslet looking on proud at Leonardo DiCaprio's Oscar Win

Kate Winslet demostró su emoción por el triunfo de Leonardo DiCaprio en los #Oscars.

