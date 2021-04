Essere gay può essere un problema in molti settori, anche in quelli del cinema e della tv, che apparentemente sembrano più aperti. Dopo il caso nostrano dell’AresGate e le dichiarazioni di Jonathan Bailey di Bridgerton, adesso anche Kate Winslet ha parlato dell’argomento.

In un’intervista rilasciata al The Sunday Times, la star di Titanic e The Crown ha rivelato di conoscere almeno 4 attori famosi e agli esordi che nascondono la propria omosessualità.

“Conosco almeno quattro attori che non sono disposti a rendere pubblico il proprio orientamento perché sono terrorizzati dal fatto che sarebbe un ostacolo in un settore che pieno di giudizi, discriminazione e omofobia.

Almeno quattro, ma non so dirti il numero preciso, alcuni ben noti, altri agli inizi. Una cosa che li accomuna è che nei casting verranno penalizzati, soprattutto quando devono interpretare ruoli etero. Questa è la verità oggi, non sono esagerazioni.

Un attore famoso ha appena chiamato un agente americano e l’agente ha detto: ‘Mi risulta che tu sia bisessuale. Non lo rivelerei fossi in te’. In questo momento ho ben in mente i nomi di alcuni miei colleghi che nascondono assolutamente la loro sessualità. È doloroso. Perché temono di essere scoperti, come se avessero qualche colpa, se fosse una cosa negativa non essere etero.

Hollywood deve lasciar perdere questa schifezza datata, ‘Può recitare in modo etero? Perché lui in realtà è gay’. Questo dovrebbe essere quasi illegale in tutto il mondo”.