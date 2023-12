Kate Middleton, una famosa cantante rifiuta l’invito per un tè: il motivo

Se Taylor Swift ha detto di no a Meghan Markle, un’altra famosissima cantante ha rifiutato l’invito di Kate Middleton. In un’intervista alla BBC Radio 2 Dolly Parton ha rivelato di essere stata invitata dalla Principessa di Galles a prendere un tè, ma di aver dovuto dire di no per i troppi impegni lavorativi.

“Devo raccontarvi di un no che ho dovuto dire. Sono stata invitata anche a prendere un tè con Kate Middleton, ma non sono potuta andare, non potevo davvero. Lei non ha voluto fare pubblicità al mio nuovo disco rock! Scherzo. Ho avuto solo un giorno per fare tutto, ho dovuto pensare solo al lavoro. Però non è che ho detto di no perché non volevo. Sono stato onorata e lusingato che me lo abbia chiesto… spero un giorno di potermi sedere e avere una bella conversazione con lei. Ho rifiutato perché in quel periodo ero molto impegnata. Da parte sua è stato un pensiero molto dolce e carino e mi auguro di poterla vedere quando tornerò in Inghilterra”.

