Kate Middleton rompe il silenzio dopo mesi di assenza

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha deciso di parlare pubblicamente della terapia contro il cancro che sta seguendo da diversi mesi. Nel febbraio scorso, la principessa ha annunciato di doversi sottoporre a sedute di chemioterapia preventiva, provocando grande preoccupazione tra i suoi sostenitori.

La principessa del Galles presenzierà al compleanno di re Carlo III

Su Instagram, Kate ha ringraziato tutti coloro che le hanno dimostrato vicinanza e incoraggiamento durante questo difficile percorso. Ha confessato di essere rimasta sbalordita dai messaggi di affetto ricevuti e ha dichiarato di aver trovato grande conforto nelle parole di speranza che le sono giunte da ogni parte del mondo.

La principessa del Galles ha parlato anche dei progressi che sta facendo e della fatica che comporta affrontare il trattamento. Ha sottolineato che ci sono giorni buoni e altri brutti, ma che, nei momenti in cui si sente in forze, cerca di dedicarsi alle attività che la fanno stare bene e le danno energia.

Nonostante i miglioramenti, Kate ha specificato che il trattamento è ancora in corso e che dovrà continuare per alcuni mesi. Tuttavia, nonostante le difficoltà, la principessa si è detta determinata a prendere ogni giorno come viene e a concedersi il tempo necessario per guarire. Con incredibile lucidità e consapevolezza ha aggiunto:

“Sto imparando ad essere paziente e a gestire l’incertezza prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e concedendomi tempo necessario per guarire.”

Kate ha annunciato la sua presenza alla parata per il compleanno del re Carlo III prevista per questo weekend, mostrando così la sua determinazione e la sua voglia di tornare alla normalità. Il bellissimo rapporto che ha con il suocero le fornirà la spinta necessaria a mostrarsi in pubblico. La principessa ha ringraziato ripetutamente tutti coloro che le sono stati vicini in questo periodo. Kate ha chiuso il suo messaggio con un messaggio di speranza e coraggio per tutti coloro che stanno combattendo contro il cancro.

Facciamo tutti il tifo per la principessa più amata d’Inghilterra e non vediamo l’ora di ammirare la sua semplice bellezza.

