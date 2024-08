Kate Middleton prima apparizione pubblica durante la cura contro il cancro: lo scatto

Dopo un’estate trascorsa lontano dai riflettori, Kate Middleton, è tornata a farsi vedere in pubblico, sorprendendo tutti con la sua radiosa presenza. La principessa del Galles ha fatto la sua prima apparizione ufficiale alla messa della domenica a Balmoral, in Scozia, accanto al marito, il principe William, e al loro figlio maggiore, George.

Kate Middleton alla messa domenicale con la famiglia

Per l’occasione, Kate ha scelto un soprabito color cammello, abbinato a un cappello marrone ornato di piume. Un look sobrio ma raffinato che ha catturato l’attenzione dei presenti. Nonostante il periodo difficile, la principessa è sembrata tranquilla e in buona salute, segno che le cure a cui si sta sottoponendo stanno dando i loro frutti.

Non si sa molto sui suoi prossimi impegni pubblici, in pausa per permetterle di concentrarsi sulla sua salute e sul benessere dei figli. La presenza di Kate a Balmoral ha rappresentato una rara occasione per vederla in pubblico, è un segnale di speranza per il futuro.

Non è passato inosservato il fatto che gli unici grandi assenti siano stati il principe Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex, ormai auto-esiliati dalla vita di corte, non erano invitati a unirsi al resto della famiglia. Questa scelta è in linea con la volontà di re Carlo III di riunire solo i membri più stretti della famiglia in un momento così delicato, segnato dalle recenti diagnosi di cancro che hanno colpito sia lui che Kate Middleton.

Per i reali inglesi, il soggiorno a Balmoral come da tradizione, è una preziosa parentesi di riposo dopo un anno difficile. La famiglia reale continua a mostrare al mondo una facciata di unità e forza. E Kate Middleton, ancora una volta, si distingue per la sua eleganza senza tempo.

