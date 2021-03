Tra le tante bombe sganciate sulla famiglia reale inglese, Meghan Markle ha anche mosso delle accuse precise rivolte alla cognata. Secondo l’attrice americana, Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere poco prima del suo matrimonio pubblico con Harry: “I tabloid hanno scritto più volte che io avrei fatto piangere Kate Middleton. Non è assolutamente vero. Se devo dirla tutta è successo il contrario. Parlo di pochi giorni prima del mio matrimonio, lei se la prese per una cosa che riguardava l’abito della figlia. Fui io a piangere per colpa sua“.

Come ha reagito la moglie di William a queste accuse? Secondo quanto riportato da una fonte affidabile a Us Weekly, Kate Middleton sarebbe molto dispiaciuta: “Lei è scioccata per quanto dichiarato da Meghan. Kate si trova tra l’incudine e il martello. Vuole farsi sentire e aiutare la corona a ricostruire la propria immagine, ma non è tipo da scontro né da escalation. Kate alla fine parlerà solo di alcuni argomenti affrontati da Meghan, in particolare l’incidente delle lacrime“.

Us Weekly ha anche pubblicato la risposta di Kate (fornita dalla fonte anonima) alle parole della cognata: “Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle, quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi. Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei“.

Altro che The Crown, tutto questo è meglio di Dynasty!



Meghan Markle debunks the reports that she made Kate Middleton cry, saying that it was the other way around:

“The reverse happened. She was upset about something. She owned it and bought me flowers.” pic.twitter.com/Saof51RZHS

— Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021