Kate Middleton e la vendetta contro Meghan Markle: il gesto svelato

Nel 2021 Meghan Markle durante l’intervista rilasciata ad Oprah, ha parlato delle liti con Kate Middleton e dei presunti problemi di razzismo nella famiglia reale. L’attrice americana ha dichiarato che alcuni membri della royal family erano preoccupati che suo figlio fosse troppo scuro: “Temevano per il colore della pelle di Archie. Sì è tutto vero, hanno parlato e alcuni di loro avevano paura che la pelle fosse troppo scura. Ne hanno parlato con Harry e lui era devastato. La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione. Se ho paura di una vendetta? Ti dico che non vivrò la mia vita nella paura!“.

La vendetta poco dopo è arrivata, attraverso un comunicato la famiglia reale ha parlato di “ricordi che possono variare” dando di fatto dei bugiardi a Meghan e Harry.

Dopo le accuse di razzismo rivolte a Buckingham Palace da parte di Meghan e Harry, c’era attesa per la risposta ufficiale dalla famiglia reale, arrivata nel pomeriggio. pic.twitter.com/RjvSupJ06K — Tg3 (@Tg3web) March 9, 2021

Kate Middleton e la vendetta servita a Meghan Markle.

Ma di chi è stata l’idea di infilare quella stilettata a Meghan Markle e alle sue accuse di razzismo? A svelare questo mistero c’ha pensato Robert Jonson, scrittore ed esperto di reali, che sta per pubblicare la biografia sulla principessa inglese, ‘The Princess of Wales’. Il biografo dei Windsor e di Diana ha rivelato che la bozza della risposta della famiglia reale dopo le dichiarazioni di Meghan era molto più morbida e mite, ma che Catherine volle rafforzarla e parlare di “ricordi che possono variare”. Jobson ha spiegato che la regina Elisabetta non aveva nulla a che fare con quella frase. Secondo lo scrittore Kate Middleton era furiosa e profondamente ferita dalle accuse che Meghan le aveva rivolto nella famosa intervista.

Stando a quello che si legge nel libro le accuse di Meghan e la conferma di Harry arano chiaramente rivolte a Carlo e Catherine: “Meghan e Harry hanno scagionato subito Elisabetta e Filippo dal caso di razzismo, ma parlando di reali era ovvio a chi si riferissero anche senza fare nomi: Carlo e Kate“.

Ma la vera domanda è: per quale motivo Meghan e Harry avrebbero dovuto inventarsi delle accuse così infamanti? Se certe cose sono state dette in un’occasione così importante è perché probabilmente sono accadute!